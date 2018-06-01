Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.





На заседании рассматривались предложения субъектов хозяйствования, которые озвучила член Совета по развитию предпринимательства, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Жанна Тарасевич.





Они сводятся к трем основным аспектам: пересмотр в сторону увеличения установленных предельных критериев валовой выручки и численности работников, дающих право на применение УСН; увеличение с 15 до 25-50 человек критерия численности работников для ведения учета организациями, применяющими УСН без уплаты налога на добавленную стоимость, в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей; снятие предусмотренного в статье 286 Налогового кодекса запрета на применение УСН унитарными предприятиями, более 25% акций (долей в уставном фонде) которых принадлежит одной или в совокупности нескольким другим организациям.





На рассмотрение рабочей группы были внесены предложения системного характера по корректировке главы 34 Налогового кодекса, а также предложения, которые касались отдельных положений, регламентирующих условия применения УСН, порядок перехода на упрощенную систему, вопросы отражения валовой выручки и определения налоговой базы в целях налогообложения.





По результатам обсуждения Министерству по налогам и сборам поручено подготовить обоснование по увеличению до 240 тыс. рублей критерия валовой выручки для применения УСН индивидуальными предпринимателями. Будет также проработан вопрос о возможности предоставления ИП, которые уплачивают налог при УСН, определять выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по принципу (методу) начисления.





Участвующие в заседании члены рабочей группы признали целесообразным внести соответствующие корректировки в подпункт 5.7 пункта 5 статьи 286 Налогового кодекса в части нераспространения его положений на унитарные предприятия некоммерческих организаций (общественных объединений).





Получило поддержку предложение об исключении из налоговой базы налога при УСН сумм возмещения стоимости коммунальных услуг, а также пособия по временной нетрудоспособности индивидуальному предпринимателю.





Ожидается, что в ближайшее время свои предложения по корректировке главы 34 Налогового кодекса представят Белорусский союз предпринимателей и Совет по развитию предпринимательства.