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Грядет глобальная торговая война? Союзники ответили США на введение пошлин на металлы

Канада и Мексика приняли встречные меры после решения США распространить на них пошлины на импорт стали и алюминия, Европейский союз готовит ответные ограничения, возрождая страхи инвесторов по поводу глобальной торговой войны.

Грядет глобальная торговая война? Союзники ответили США на введение пошлин на металлы
Как передает Reuters, министр экономики Германии Петер Альтмайер сказал в пятницу, что ЕС может рассмотреть возможность скоординированных действий с Канадой и Мексикой.

Решение, о котором объявил министр финансов США Уилбур Росс в ходе специального брифинга в четверг, положило конец нескольким месяцам неопределённости в отношении потенциальных льгот и указало на ужесточение позиции администрации президента США Дональда Трампа в торговых переговорах.

Меры, которые продвигал президент США Дональд Трамп в марте, подверглись критике республиканских законодателей и американских лоббистов и спровоцировали волатильность финансовых рынков.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1 процент, а S&P 500 сбавил 0,69 процента по итогам торгов четверга. Акции промышленных гигантов Boeing Coи Caterpillar Inc подешевели на 1,7 и 2,3 процента соответственно.


Пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов на импорт алюминия из ЕС, Канады и Мексики вступили в силу в 7 утра пятницы (по Минску).

Канада и Мексика, которые ведут переговоры с США о модернизации Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), незамедлительно объявили об ответных мерах.

Канада, крупнейший поставщик стали в США, введёт пошлины на импорт продукции из США, включая виски, апельсиновый сок, сталь, алюминий и другие товары, стоимостью 16,6 миллиарда канадских долларов ($12,8 миллиарда), сказала глава МИД Канады Христя Фриланд.

“Сегодня американская администрация приняла решение, о котором мы сожалеем, и которое, очевидно, приведёт к ответным мерам, как и должно быть”, - сказал канадский премьер Джастин Трюдо на пресс-конференции с Фриланд.

В четверг Трамп сделал заявление о переговорах про NAFTA, сказав, что времена, когда торговые партнеры пользовались США в своих интересах, подошли к концу.

“Сегодня это сообщение уже было передано премьер-министру Канады Джастину Трюдо: США согласны на честную сделку, а иначе никакой сделки не будет”, - сказал Трамп.

Мексика объявила о введении мер, которые назвала “эквивалентными”, и которые распространяются на целый ряд сельскохозяйственной и промышленной продукции США. Пошлины на ввоз свиных окороков, яблок, винограда и сыра, а также стали и другой продукции, будут действовать до тех пор, пока власти США не отменят свои тарифы, сообщило министерство экономики Мексики.

Субиндекс S&P 500, отслеживающий динамику бумаг производителей фасованных продуктов питания и мясных изделий, снизился на 2 процента. Акции Tyson Foods Inc подешевели на 3,9 процента, Campbell Soup Co - на 2,6 процента, а McCormick & Co Inc - на 2,9 процента.

Мексиканский песо упал примерно на 1 процент, достигнув минимума к доллару почти за 15 месяцев, а канадский доллар сбавил около 0,6 процента.

МОТОЦИКЛЫ И ВИСКИ

ЕС угрожает ввести пошлины на импорт мотоциклов Harley Davidson и виски. Акции Harley-Davidson Inc упали на 2,2 процента, а Brown-Forman Corp - производителя бурбона Early Times и ряда других марок - на 2,1 процента.

Члены ЕС поддержали план Еврокомиссии ввести пошлины на экспорт США в размере 2,8 миллиарда евро ($3,4 миллиарда) из-за решения Вашингтона.

Пошлины - один из способов, которым Трамп рассчитывает защитить производственный сектор США и рабочих от того, что он называет несправедливой международной конкуренцией в рамках своей программы “Первым делом - Америка” (America First).

Некоторые страны получили временное освобождение от пошлин, введённых в марте, некоторые - в том числе Австралия, Аргентина и Южная Корея - постоянное в обмен на квотирование и другие меры. Государства-торговые партнёры США просили продления льгот или их ввода на постоянной основе.

Пошлины призваны повысить уровень использования производственных мощностей американскими производителями стали и алюминия выше 80 процентов впервые за много лет.

Акции U.S. Steel Corp выросли на 1,7 процента, в то время как бумаги AK Steel потеряли 1,3 процента, а Steel Dynamics Inc сбавили 0,9 процента. Акции Century Aluminum Co подскочили на 3,3 процента, а бумаги Alcoa Corp снизились на 0,9 процента.

Источник:
14:56 01/06/2018






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