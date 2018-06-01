Беларусь лидирует по поставкам калийных удобрений на индийский рынок. "Мы можем рассматривать вопросы не только продажи калийных удобрений, но и возможного участия индийской стороны в производстве сложных удобрений", - сказал Михаил Мясникович.





Он добавил, что эта тема не исключается в переговорном процессе с индийскими партнерами. "У нас есть четкие намерения активного углубления в калийной сфере и минеральных удобрений в целом", - отметил спикер.



