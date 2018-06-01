Россияне протестуют против роста цен на бензин

Первые митинги прошли в Дагестане еще 20 мая, там стоимость топлива выросла в начале месяца.





Активные протесты состоялись в Иркутской области. Там 26 мая около двух десятков водителей в столице региона — Иркутске — заблокировали въезд на автозаправки, заявив, что их машины сломались. В итоге на место были вызваны сотрудники ГИБДД, протестующие получили штраф за нарушение правил стоянки. Аналогичные акции прошли и в других городах и населенных пунктах региона, а 4 июня в Братске запланирован автопробег.





31 мая пикет против высоких цен на бензин прошел в Новосибирске. Его посетил мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заявил, что расходы города из-за роста стоимости топлива выросли на 100 миллионов рублей. «Это караул», — заключил он.





На 1 июня протестные акции запланированы в Омске, 2 июня они пройдут в Ставропольском крае. Красноярское отделение Федерации автовладельцев России (ФАР) сообщило, что получает призывы к протестам от частных лиц, но пока не определилось с форматом и датой.





Кроме того, 31 мая сообщалось о депутате заксобрания Камчатского края, который из-за высоких цен на бензин пересел на лошадь и потребовал организовать ему место для привязи животного у здания правительства.









Цены на бензин в России резко подскочили за неделю с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля.





В Госдуме это связали с ростом стоимости нефти на бирже и велели Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку. Российские нефтяные компании заявили, что готовы сдержать дальнейший рост цен, пишет lenta.ru



