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Об изменениях цен на топливо нам расскажут на следующей неделе

Подорожание нефти скажется на ценах на бензин в Беларуси. Топливо подорожает. Это следует из заявления Игоря Ляшенко, главы Белорусского госконцерна по нефти и химии.

Он сообщил, что в правительстве отрабатывают «механизм реализации подтягивания розничных цен до уровня сложившихся». По его словам, об изменениях сообщат через неделю.

На мировых биржах цена нефти марки Brent приблизилась к 80 долларам за один баррель (в марте была на уровне 65 долларов). Рост связан с рисками из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, угрозы новых санкций США в отношении Тегерана и сокращения добычи в Венесуэле.

«Процесс, который произошел, не от нас зависит – удорожание нефти. Львиная доля в нефтепродуктах приходится на нефть», – сказал Игорь Ляшенко.

По его мнению, повышение цен на топливо в Беларуси избежать не удастся и это естественно.

В этом году цены на бензин повышались уже неоднократно (на 1 копейку, за исключением первого повышения – на 2 копейки в феврале), последнее подорожание произошло 15 мая.


Неделю назад заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил журналистам, что цены на топливо надо повышать, но в разумных пределах.

«Вы видите, что происходит с нефтью: буквально за месяц она подорожала с 60 до 80 долларов – на 30%. Куда нам деваться, если в себестоимости топлива 90% занимает нефть?» – цитирует Семашко myfin.by

11:00 01/06/2018






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