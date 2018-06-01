Об изменениях цен на топливо нам расскажут на следующей неделе

Он сообщил, что в правительстве отрабатывают «механизм реализации подтягивания розничных цен до уровня сложившихся». По его словам, об изменениях сообщат через неделю.





На мировых биржах цена нефти марки Brent приблизилась к 80 долларам за один баррель (в марте была на уровне 65 долларов). Рост связан с рисками из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, угрозы новых санкций США в отношении Тегерана и сокращения добычи в Венесуэле.





«Процесс, который произошел, не от нас зависит – удорожание нефти. Львиная доля в нефтепродуктах приходится на нефть», – сказал Игорь Ляшенко.





По его мнению, повышение цен на топливо в Беларуси избежать не удастся и это естественно.





В этом году цены на бензин повышались уже неоднократно (на 1 копейку, за исключением первого повышения – на 2 копейки в феврале), последнее подорожание произошло 15 мая.









Неделю назад заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил журналистам, что цены на топливо надо повышать, но в разумных пределах.



