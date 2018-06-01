Совмин решил продать очередную порцию госимущества

Совмин решил , что надо продать очередную порцию госимущества. На сей раз это площади предприятий. Среди лотов есть одно из зданий гомельской «Электроаппаратуры». Но гораздо интереснее площади Станкостроительного завода имени Кирова. Их должны выставить на торги до 5 августа 2018 года.





Речь о зданиях, что входят в Минске в заводской комплекс между Свислочью и отелем «Пекин», что рядом с центром города пишет officelife.media

Продать решено корпус по ул. Красноармейская, 21/6, а также по ул. Красноармейская, 21/13. Для первого начальная цена — более 16,6 млн рублей, для второго — примерно 1,2 млн. Если вдруг аукционы будут безрезультатными, то решено понижать цену: сначала на 15%, а потом на 30%.





Территория «Станкостроительного завода имени Кирова»

Фото: onliner.by / VR Studio

Есть и лоты от ОАО «Минский автомобильный завод», но они уже далеко не рядом с центром. Часть из них в глубоких Шабанах. В прямом смысле этого слова. Не факт, что продавать их будут в ближайшее время. Дедлайн установлен на 26 февраля 2019 года.





Что касается завода имени Кирова, то в 2017 году чистой прибыли не было, а был убыток в 97 тыс. рублей. Хотя в 2016-м предприятие сработало в плюс — 109 тыс. За тот год было выплачено дивидендов на 104 тыс. рублей. За 2017-й, соответственно, — ноль.





По данным на 1 января 2018 года акции завода на 100% принадлежали государству.



