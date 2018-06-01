Шесть естественных монополий в Бларуси предлагают демонополизировать

Глава МАРТ Владимир Колтович рассказал на международной конференции в Минске, что эта тема может получить ход в течение 2018 года. Речь идет о таких чувствительных для населения и субъектов хозяйствования отраслях, как снабжение электричеством, теплом, водой, газом и других, пишет Officelife





Предложения по демонополизации совместно готовят Международная финансовая корпорация (МФК) и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в рамках разработки программы развития конкуренции в Беларуси.





Эксперты анализируют белорусское законодательство о конкуренции, полномочия МАРТ, антимонопольные запреты и в целом ситуацию на рынках.





Детальный анализ проводится по шести секторам экономики, выбранных для пилотного выявления ограничивающих конкуренцию норм. В их число попали электросвязь, электроэнергетика, газоснабжение, авиаперевозки пассажиров, грузовые железнодорожные перевозки, страхование (перестрахование).





По методологии ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) ведется подготовка по расчету индекса регулирования товаров и услуг (PMR). Отсутствие этого индекса — причина того, что Беларусь до сих пор не фигурирует ни в одном из мировых рейтингов конкурентоспособности. Поэтому правительство всерьез обеспокоилось ситуацией и приняло решение провести такую оценку. Выбрана методология ОЭСР, которая каждые пять лет для всех стран — членов организации и других заинтересованных стран рассчитывает индекс PMR, дающий оценку состояния конкуренции в отраслях и экономике в целом.





По сведениям МФК, значение этого индекса для Беларуси будет известно к концу года. Имея PMR, можно будет оценить, как обстоят дела с конкуренцией в Беларуси и как страна выглядит на фоне соседей.





Важно, что на основании данного индекса межведомственная комиссия при первом вице-премьере Василии Матюшевском примет решение, какие сферы будет уместно демонополизировать.





При этом глава МАРТ осторожно подчеркнул, что конкуренция ради конкуренции не нужна.





"Например, если мы увидим, что для нашей страны достаточно эффективно одной авиакомпании «Белавиа» и не нужно никаких изменений, то выберем этот путь. Там, где надо сохранить монополию, она будет сохранена. Вместе с тем создадим «дорожные карты» по каждой отрасли, где по годам будет расписано, что и как надо делать, чтобы демонополизировать рынки", -- обещает Владимир Колтович