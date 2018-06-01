Об этом было заявлено пленума Белорусского профсоюза работников легкой промышленности.





Сайт 1prof.by приводит слова председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников легкой промышленности Михаила Костяна.





«К сожалению, один из наиболее острых вопросов отрасли – размер заработной платы – по-прежнему остается нерешенным. Так, за январь–март текущего года в организациях «Беллегпрома» среднемесячные выплаты не превысили 651,8 рубля при заданной планке в 737 рублей», – отметил председатель РК отраслевого профсоюза. Настораживают также участившиеся случаи сокращения занятости работников. В данный момент по графику неполного рабочего дня на предприятиях трудятся порядка 5 тысяч человек. «Неполная загрузка производственных мощностей – это снижение объемов производства, и как следствие – нулевой прирост зарплат», – пояснил Михаил Костян.





Интересно, что и в это году выйти «на по 500» в легпроме даже не планируют. «В этом году нам предстоит сложная и напряженная задача – выйти на уровень заработной платы не менее 769 рублей по отрасли», – сказал первый заместитель председателя концерна «Беллегпром» Вячеслав Мирусин. Даже по нынешнему валютному курсе это никак не 500, а всего только 370-380 долларов.



