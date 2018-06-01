В проекте, в частности, прописаны условия включения рекламы в детские программы. Например, если передача длиться до 25 минут, то 60-секундный ролик может появится только в ее начале или в конце. В программе до 40 минут – ролик разрешается транслировать полторы минуты и т.д.





МАРТ также будет контролировать уровень звука рекламы – он не должен превышать уровень звука прерываемой программы.





Есть пункт, касающийся листовок в почтовых ящиках: «забивать» ими почтовый шкаф можно только с согласия его владельца и прекратить их распространение необходимо по первому требованию.





Разъясняются в документе условия размещения наружной рекламы и рекламы на транспорте.





Также целая статья в проекте посвящена рекламе о трудоустройстве и учебе граждан за пределами Беларуси.





Свои замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить в МАРТ до 2 июня.