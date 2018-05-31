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Замминистра экономики поедет в Китай за новыми льготными кредитами

Вопросы выделения Беларуси льготных кредитных ресурсов Китая обсудят 1 июня в Пекине, сообщает БелТА.

Заместитель министра экономики Павел Утюпин находится с рабочим визитом в Пекине. На 1 июня запланирована его встреча с заместителем председателя Государственного агентства международного развития и сотрудничества Чжоу Люцзинем.

Государственное агентство международного развития и сотрудничества создано во время структурной реформы госорганов Китая, объявленной в марте текущего года. Оно отвечает за реализацию политики и реформ в области предоставления внешней помощи.

21:49 31/05/2018






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