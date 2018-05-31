Замминистра экономики поедет в Китай за новыми льготными кредитами

Заместитель министра экономики Павел Утюпин находится с рабочим визитом в Пекине. На 1 июня запланирована его встреча с заместителем председателя Государственного агентства международного развития и сотрудничества Чжоу Люцзинем.





Государственное агентство международного развития и сотрудничества создано во время структурной реформы госорганов Китая, объявленной в марте текущего года. Оно отвечает за реализацию политики и реформ в области предоставления внешней помощи.