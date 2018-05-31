США вводят пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики

Об этом объявил в четверг министр торговли США Уилбур Росс, сообщив, что 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий из ЕС, Канады и Мексики вступят в силу в полночь, сообщает Голос Америки





По его словам, переговоры с ЕС позволили достичь некоторого прогресса, но недостаточного для продления сделанных ранее исключений в вопросе о пошлинах.