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США вводят пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики

Администрация Трампа объявила о введении жестких пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики.

Об этом объявил в четверг министр торговли США Уилбур Росс, сообщив, что 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий из ЕС, Канады и Мексики вступят в силу в полночь, сообщает Голос Америки.

По его словам, переговоры с ЕС позволили достичь некоторого прогресса, но недостаточного для продления сделанных ранее исключений в вопросе о пошлинах.

21:27 31/05/2018






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