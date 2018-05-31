О том, как может работать система стройсбережений, рассказал порталу Realt.by начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.





По его словам, работа над проектом указа о системе жилищно-строительных сбережений ведётся в Беларуси уже около 10 лет. Но пока говорить о какой-то конкретике рано. Но дело движется.





Система стройсбережений имеет накопительный период, который составляет от трёх до семи лет. За это время надо накопить не менее 30% от стоимости квартиры. На остальные 70% стоимости банк предоставляет кредит на период от 15 до 20 лет под ставку на 1-2 процентных пункта ниже рыночной. Это выгодное предложение хотя бы потому, что сегодня кредиты на недвижимость на общих основаниях предоставляются под 13,5% годовых.









Право накапливать деньги по системе стройсбережений получили все граждане, в том числе не состоящие в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Система предусматривает господдержку в виде государственной премии, которая составляет 20% размера ставки рефинансирования.





— Мы настаиваем на том, чтобы эта премия выдавалась всем участникам системы, особенно на старте, чтобы создать некие преференции для увеличения интереса к участию в ней. Далее время покажет целесообразность предоставления господдержки всем гражданам, — говорит Александр Горваль.





Что касается банков, то, по словам чиновника, некоторые из них, особенно АСБ «Беларусбанк» и «Белинвестбанк», проявляют заинтересованность данной системой. Этот механизм выгоден для всех его участников. Для банков — тем, что привлекаются дешёвые ресурсы от населения. К тому же, они должны создавать новые продукты, предлагать их людям и избавляться от накопленной денежной массы. Для большей части населения — потому что создаются условия для накопления и выгодного получения кредита.