Речь идет о заболевании животных заразным узелковым дерматитом (ЗУД), который с появлением в России и на Кавказе увеличивает возможность последующего распространения и в другие страны Восточной Европы, передает infotag.md





C целью предупреждения этого организация ФАО запускает новый региональный проект для усиления готовности к реагированию и предотвращению распространения ЗУД, который начался накануне с проведения технического семинара в Киеве.





По мнению экспертов организации, поскольку ЗУД является новым заболеванием, ветеринарные службы Молдовы не имеют опыта работы с трансграничными болезнями. Потенциальные серьезные проблемы включают экономические потери от смерти скота, снижения продуктивности животных, высокой стоимости проведения программ вакцинации и управления очагами заболевания, и самое важное - торговые ограничения.





"Риск надвигающейся опасности распространения заболевания на еще не пораженные им Белоруссию, Молдову и Украину очень высокий, учитывая общие границы этих стран", - отмечают эксперты ФАО, собравшие на семинар представителей ветеринарных служб, национальных и международных экспертов, а также представители других государственных и международных структур. Двухдневный семинар будет продолжен программой по обучению преподавателей по заразному узелковому дерматиту для 10 полевых ветеринаров, которая потом будет повторена в областях с повышенным риском. Помимо этого, полевые ветеринары будут распространять полученный опыт среди местных консультантов из трех стран-бенефициаров проекта.





ЗУД - вирусная болезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся лихорадкой, образованием типичных узелков (бугорков) на коже, генерализованным лимфаденитом, отеками подкожной клетчатки, внутренних органов и конечностей, поражением глаз, слизистых оболочек пищеварительного тракта и дыхательных путей.





По данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ), эпидемией уже охвачены Россия, Болгария, Венгрия, Австрия, Армения, Иран, Казахстан. Эксперты подсчитали, что в случае распространения вируса на территорию Украины, ориентировочная потеря промышленного стада в хозяйствах составит: падеж - 40в€’70%, пожизненное снижение производительности -30в€’40%, падеж телят до 90%, полная утилизация молока на период карантина - 28 дней.