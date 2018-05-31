Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Падение биткоина связано с риском мошенничества

Курс биткоина на этой неделе падает, стремясь к семи тысячам долларов. Биткоин потерял в своей цене 123 доллара за прошлые сутки.

Обвал самом популярной криптовалюты прокомментировал Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна». По его мнению, это связано прежде всего с риском мошенничества.

– Сегодня наблюдается резкое падение курсов основных криптовалют, в особенности самой известной из них – биткоина, – отметил Трофим Еременко. – Биткоин, активно росший в прошлом году, показывает не самые лучшие результаты сейчас.

Это связано, по моему мнению, с риском мошенничества, который всегда присутствовал на крипторынке. Инвестиционная культура еще не до конца приняла в свой пул этот новый актив. Даже при потеплении законодательства и правоприменения по отношению к токенам во многих странах мира, такой фактор не был элиминирован.

Масла в огонь подлило уголовное расследование, инициированное Министерством юстиции США, в отношении возможных манипуляций с курсами цифровых знаков. Следователи Минюста изучают такие практики как спуфинг (размещение на рынке фиктивных заявок, подталкивающих криптотрейдеров к купле-продаже токенов) и Wash Trading (сделка между двумя аккаунтами одного человека).
Преодоление таких манипуляций, а также мошеннических ICO, мне видится в создании децентрализованной краудсорсинговой системы анализа транзакций на криптобиржах.

Необходим контроль, но государственный либо иной централизованный контроль в данном случае не будет эффективен. Во-первых, он противоречит самой сути и идее блокчейна. Во-вторых, он происходит на уровне одной локации, тогда как крипторынок является международным.
В пиринговой (от P2P – равный к равному) экономике также необходима институциализация контроля, управления, экспертизы. Но она должна быть децентрализованной, что гарантирует беспристрастность и возможность организации ее на интернациональном уровне.

20:34 31/05/2018






Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё