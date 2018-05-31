Швейцарские приставы начали арест активов «Газпрома» на $2,6 млрд





Он не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь. Не исключено, что это арест активов.

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Как сообщает ТАСС , данную информацию подтвердили представители «Газпрома» и Nord Stream AG.









28 февраля Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» и постановил, что российская компания должна заплатить компании-истцу $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору; с учетом долга «Нафтогаза» за поставленный газ сумма выплат должна будет составить $2,56 млрд. «Газпром» не согласился с решением арбитража и 28 мая подал апелляционную жалобу в суд округа Свеа в Швеции. По словам представителя монополии, большую часть решения Стокгольмского арбитража писал не арбитр, а какое-то третье лицо.





По данным РБК, при этом «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в $4,63 млрд в своей отчетности. Киев, в свою очередь, начал арест российских активов в республике, а «Газпром» после безуспешных переговоров с украинским партнером направил в Стокгольмский арбитраж заявление о расторжении контрактов с «Нафтогазом».





Nord Stream AG является оператором действующего газопровода «Северный поток», Nord Stream 2 AG — оператор строительства трубопровода «Северный поток — 2».