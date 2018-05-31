Компания «АртСтилИнвест» решила развернуть на территории свободной экономической зоны «Минск» (СЭЗ) производство щелочных батарей и зарядных устройств.





Эта новость вызвала возмущение у горожан, начавших сравнивать ситуацию с Брестом, где в прошлом году тоже началось строительство завода рядом с жилой застройкой, а мнение общественности не было принято во внимание.





Зелёный портал собрал всю имеющуюся сведения о производстве и выяснил у специалистов, насколько опасным оно может быть и что минчанам в этом случае следует предпринять.





Информация о будущем заводе пока крайне скудна. Общество с ограниченной ответственностью «АртСтилИнвест» зарегистрировалось в СЭЗ «Минск» 23 мая с проектом производства, оценив строительные работы в 1 млн долларов.





«Ни одно из промышленных предприятий не может быть абсолютно безопасным»





По плану компания должна производить целый спектр щелочных батарей и аксессуаров к ним в основном для промышленных нужд: погрузчиков, телекоммуникационного оборудования, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, а также для системы железнодорожной связи и автоматики.





По неподтвержденной информации продукцию на минском заводе будут собирать, а не производить целиком. Начало строительства намечено на 1 квартал будущего года.





«Ни одно из промышленных предприятий не может быть абсолютно безопасным, - считает сотрудница программы по химическим веществам и отходам Центра экологических решений Наталья Блыщик. – Так или иначе оно будет влиять на окружающую среду и здоровье людей».





По мнению эксперта, даже если в Шабанах будет просто сборка аккумуляторов, все равно будут использоваться опасные и вредные вещества.





«Пока абсолютно не ясно, что из себя представляет производство: будут ли работники взаимодействовать напрямую с живым электролитом или это будут какие-то сборочные операции. В любом случае, из опасных элементов, которые будут использоваться на предприятии – это тяжелые металлы, из которых составляются детали аккумулятора, это электролит, щелочи».





Остаются без ответа ряд важных вопросов. Например, где будут готовить электролит. На этом ли предприятии? Если это так, то речь идет о повышенной опасности производства.





Второй вопрос – где будут изготавливать элементы для батарей. Если опять же на предприятии, то каким образом оно будет проводиться мощью литья, подобно аккумуляторному заводу в Бресте, или иначе? Если литья не будет, то, по словам Натальи Блыщик, производство будет точно безопаснее.





«Будет ли проходить заточка и обработка деталей, состоящих из тяжелых металлов? Если будет, то появится металлическая пыль, которую нужно собирать и каким-то образом утилизировать»





Но куда более насущный вопрос – планируются ли общественные обсуждения строительства данного завода?





«По имеющейся информации, если владельцы предприятия хотят в начале 2019 года уже запуститься, то они дают себе полгода на разработку проекта – а это довольно мало. Населению нужно однозначно следить за тем, что происходит с проектом. На месте людей я бы задавала вопросы руководству СЭЗ: на какой стадии сейчас находится проект? Потому что само предприятие «АртСтилИнвест» по документам работает с 2013 года. Что они делали до этого и что меняется?».





В любом случае, должен быть представлен проект, который пройдет в том числе государственную экологическую экспертизу. Эколог рекомендует жителям города, который волнует вопрос производства, задавать собственникам производства как можно больше вопросов.





«Тем более владельцы предприятия прекрасно знают, что сейчас происходит с брестским аккумуляторным заводом “Айпауэр”. Я думаю, что в их интересах дать населению более конкретную информацию о том, будет ли там полный цикл производства или только сборка? Что будет делаться с электролитом, каким образом он будет храниться, перевозиться?»





В том числе важен вопрос по организации и отведению сточных вод, ливневой канализации – это те опасные факторы, которые могут влиять на окружающую среду. И конечно же очистка воздуха – если будет литье и заточка деталей, любые работы, приводящие к образованию пыли, должна быть хорошо продумана система очистки воздуха.









«Беларусское законодательство не считает опасными и вредными такие производства»





Основное отличие брестского завода от минского – в столице планируется собирать щелочные, а не свинцовые батареи, и литье металлов вроде бы не предусмотрено.





«Надо понимать разницу, что это не как в Бресте, - считает юрист общественной организации «Экодом» Татьяна Синица. – Для таких производств действует другое законодательство. Санитарно-защитная зона для свинцовых производств составляет 500 метров, а для щелочных – 100. Это важно потому, что в законе о госэкспертизе установлены случаи, когда должны быть произведены оценки воздействия на окружающую среду, а значит и его общественные обсуждение. И такие производства указаны, в них зона составляет 300 метров. Получается для такого объекта ОВОС, а следовательно, и обсуждения, не предусмотрены. Поэтому владельцы объекта их и не должны проводить. Белорусское законодательство не считает опасными и вредными такие производства».





Эксперт считает, что с одной стороны повода для паники нет, с учетом того, сколько производств действует сегодня в Шабанах. И этот завод может оказаться не самым вредным производством.





«Если у жителей Заводского района есть обеспокоенность, то стоило бы обратиться к новому резиденту и узнать побольше об этом предприятии. Если отчета об ОВОС не будет, никто не мешает обратиться к самому заводу, узнать, в каком объеме они будут производить батареи, какие у них будут выбросы, какую-то проектную документацию они будут разрабатывать».