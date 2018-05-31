Экономист о майской дефляции: Это разовый приятный сюрприз

Ситуацию « Салідарнасці » прокомментировал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.





По его словам, в развитых странах дефляции стараются избегать, т.к. она приводит к порочному кругу: снижению деловой активности, замедлению экономического роста, снижению доходов населения.





– Но важно иметь в виду, что дефляция опасна, когда приобретает устойчивый характер.





В Беларуси такой ситуации не предвидится. Это разовый статистический выброс. Поэтому тяжелых экономических последствий не будет. А граждане могут временно взять передышку от роста цен. Это разовый приятный сюрприз, – отметил Вадим Иосуб.





Пока нет статистики, на какие товары и услуги в мае снизились цены. Старший аналитик «Альпари» предположил, что речь может идти о поспевшей овощной продукции. Кстати, в Беларуси дефляция характерна для августа, когда снижается деловая активность и появляется новый урожай овощей и фруктов.





– Но вскоре после этого цены возвращаются к росту. Поэтому эта не та дефляция, с которой с большим трудом борются Европа и Япония, – сказал Вадим Иосуб.









Судя по отзывам на форумах на заявление Василия Матюшевского, многие в снижение общего уровня цен в мае не верят.





– Людям свойственно взять какой-то определенный товар и из его подорожания сделать вывод об общей ситуации. Некоторые СМИ проводят сравнение цен по корзине из 20 товаров. Но индекс потребительских цен считается по корзине из 400 наименований товаров и услуг. Поэтому если кто-то хочет поспорить с Белстатом по уровню инфляции, то нужно зафиксировать цены на все эти товары и услуги. Аргументировано опровергнуть данные Белстата еще не пытались, – отметил Вадим Иосуб.





Затяжная дефляция – плохо, но и высокая инфляция – тоже плохо. Какой должна быть идеальная инфляция? Экономист приводит ориентиры западных стран. Центробанк США считает оптимальной инфляцию в 2%, а Европейский центральный банк – чуть ниже 2%.





В Беларуси за январь-апрель цены выросли на 2,8%, но важно считать в годовом выражении. За последние 12 месяцев инфляция составила около 5%. По прогнозу властей на 2018 год она не должна превысить 6%.