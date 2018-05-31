Управление делами президента осталось без банка: у «Паритетбанка» сменился собственник
Теперь владельцем 99,8 процента акций «Паритетбанка» владеет не Управление делами президента, как было ранее, а Государственный комитет по имуществу. Это следует из информации, размещенной на сайте финучреждения.
Изменился и состав набсовета банка. Его председателем сейчас является первый зампред Госкомимущества Алексей Васильев, а заместителем – директор ООО «Зеникс-М» Борис Чахкиев.
Также в набсовете – замначальника главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества Дмитрий Сидоров.
Плюс управляющий партнер адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры» Константин Михель, директор ЗАО «Инвестиционная компания «Юнитер» Роман Осипов.
Независимыми директорами стали замдиректора по финансам ЧТУП «Ника Центр» Татьяна Потапова и свободный консультант Галина Уголик.
Напомним, стать собственником «Паритетбанка» не так давно собирался IT-бизнесмен Виктор Прокопеня. Однако впоследствии он отказался от идеи вхождения в банковский сектор.
14:54 31/05/2018
Загрузка...