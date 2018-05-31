Топливо снова... не подорожало

И все это происходит на фоне последних заявлений заместителя премьер-министра Владимира Семашко о том, что "повышение цен неизбежно".





На этот раз не подорожает и дизтопливо, и бензин. Стоимость литра бензина и дизтоплива установилась на таком уровне:





- АИ-92-К5-Евро составила 1 рубль 29 копеек;





- АИ-95-К5-Евро - 1 рубль 37 копеек;





- АИ-98-К5-Евро - 1 рубль 58 копеек;





- ДТ - 1 рубль 37 копеек.





Напомним, это уже 29-е неповышение цен на топливо в мае. В последний раз стоимость топлива не изменялась 30 мая. С чем мы вас всех и поздравляем, потому что есть ощущение, что в июне неповышений цен будет меньше.





С последним днем весны!