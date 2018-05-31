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Что и с кем обсудит Кобяков во время визита в Таджикистан

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит 31 мая - 1 июня 2018 года рабочий визит в Таджикистан.

Кобяков примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств, которое пройдет в Душанбе.

В ходе визита белорусский премьер встретится с рядом руководителей правительств государств-участников СНГ. На заседании СГП, которое пройдет 1 июня в Душанбе, планируют рассмотреть 14 проектов документов в экономической, гуманитарной и иных сферах.

На встрече в узком формате политики собираются обсудить актуальные вопросы экономического сотрудничества, заслушать доклад председателя рабочей группы высокого уровня о том, как проходят переговоры по проекту соглашения о свободной торговле услугами. 

Кроме того, будет согласована дата и место проведения очередного заседания Совета глав правительств СНГ.

В широком составе будут рассмотрены документы в экономической сфере, в том числе концепция сотрудничества стран СНГ в области инновационного развития энергетики, соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности, а также о распространении документов по межгосударственной стандартизации.

Главы правительств также обсудят порядок разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий по межгосударственной программе инновационного сотрудничества до 2020 года.





Источник: sputnik.by
10:20 31/05/2018






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