Что и с кем обсудит Кобяков во время визита в Таджикистан

Кобяков примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств, которое пройдет в Душанбе.





В ходе визита белорусский премьер встретится с рядом руководителей правительств государств-участников СНГ. На заседании СГП, которое пройдет 1 июня в Душанбе, планируют рассмотреть 14 проектов документов в экономической, гуманитарной и иных сферах.





На встрече в узком формате политики собираются обсудить актуальные вопросы экономического сотрудничества, заслушать доклад председателя рабочей группы высокого уровня о том, как проходят переговоры по проекту соглашения о свободной торговле услугами.





Кроме того, будет согласована дата и место проведения очередного заседания Совета глав правительств СНГ.





В широком составе будут рассмотрены документы в экономической сфере, в том числе концепция сотрудничества стран СНГ в области инновационного развития энергетики, соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности, а также о распространении документов по межгосударственной стандартизации.





Главы правительств также обсудят порядок разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий по межгосударственной программе инновационного сотрудничества до 2020 года.















