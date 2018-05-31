Нацбанк ввел показатель «необслуживаемые активы»

Новый показатель впервые попал в статбюллетень регулятора и включает в себя активы V–VI групп риска и реструктуризированную задолженность IV–VI групп риска.





Его появление позволит унифицировать применяемый в Беларуси ранее показатель «проблемные активы» с международным показателем NPL (Non Performing Loans).





Он является одним из ключевых, используемых международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и инвесторами при оценке уровня кредитного риска.





В мире нет единого определения показателя «необслуживаемые активы». Как правило, сюда входят те, длительность просроченной задолженности по которым больше 90 дней.





Применяемый ранее в Беларуси показатель «проблемные активы» намного консервативнее и шире. Он включает задолженность не только с просрочкой, но учитывает и другие характеристики должника и обеспечения задолженности.





На 1 апреля доля проблемных активов в целом по банковскому сектору составила 13,08 процента.



