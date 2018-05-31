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Нацбанк ввел показатель «необслуживаемые активы»

Отношение необслуживаемых активов банков к активам, подверженным кредитному риску, на 1 мая составило 3,5 процента, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Новый показатель впервые попал в статбюллетень регулятора и включает в себя активы V–VI групп риска и реструктуризированную задолженность IV–VI групп риска.

Его появление позволит унифицировать применяемый в Беларуси ранее показатель «проблемные активы» с международным показателем NPL (Non Performing Loans).

Он является одним из ключевых, используемых международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и инвесторами при оценке уровня кредитного риска.

В мире нет единого определения показателя «необслуживаемые активы». Как правило, сюда входят те, длительность просроченной задолженности по которым больше 90 дней.

Применяемый ранее в Беларуси показатель «проблемные активы» намного консервативнее и шире. Он включает задолженность не только с просрочкой, но учитывает и другие характеристики должника и обеспечения задолженности.

На 1 апреля доля проблемных активов в целом по банковскому сектору составила 13,08 процента.

09:45 31/05/2018






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