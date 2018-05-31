Белорусский инвестор создаст новое деревообрабатывающее производство в Поставском районе
Отечественный инвестор планирует создать деревообрабатывающее производство в Поставском районе на базе бывшего завода железобетонных изделий, сообщили корреспонденту БЕЛТА.
Новое предприятие будет организовано в городском поселке Воропаево на производственной площадке ликвидируемого завода.
По предварительным расчетам, объем инвестиций составит около 5 млн евро, предполагается создать не менее 50 рабочих мест. До конца 2018 года инвесторы намерены запустить отдельные производственные процессы (распиловка, сушка древесины), а в последующем организовать в Воропаево выпуск мебельных щитов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Создаваемое производство мощностью переработки до 2 тыс. куб.м древесины в месяц будет экспортно ориентированным, основные рынки сбыта - страны Евросоюза.
Прорабатывается возможность кооперации по отдельным направлениям с ОАО "Воропаевский ДОК".
Производственно-технологический комплекс бывшего завода ЖБИ и административное здание - клуб выкуплены инвестором на аукционе, организованном антикризисным управляющим в ходе ликвидационной процедуры по делу о банкротстве предприятия. На территории площадью свыше 5 га расположено более 40 капитальных строений, в том числе деревообрабатывающий и лесопильные цеха, лесосушилка. Капитальные строения сохранились в хорошем состоянии, не требуют капитальных вложений для организации производственных процессов.
Помимо производственной деятельности, инвестор прорабатывает возможность модернизации административного здания под небольшой гостиничный комплекс, а также под размещение объекта спортивной инфраструктуры.
07:52 31/05/2018
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