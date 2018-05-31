"В этом году будет реализован масштабный проект - строительство завода по переработке картофеля. Его мощности позволят обрабатывать на начальном этапе 75 тыс. т картофеля, а в перспективе - до 150 тыс. т. По своей мощности он будет входить в пятерку самых крупных предприятий Европы", - отметил Юрий Горлов.





По его словам, учредителями завода станут местные инвесторы.





Правда, непонятно, сможет ли регион обеспечить завод сырьем. Напомним, что площади под посевы в Беларуси резко сократились и страна давно импортирует «второй хлеб».