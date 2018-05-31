Директоров нет в 8% хозяйств региона. Это не катастрофа, но восполнить пробелы нужно и можно, уверены в облсельхозпроде. Так, в настоящее время для назначения на должность подобраны восемь кандидатов. При их согласовании учитываются опыт работы и деловые качества.





Подбирают людей как из кадрового резерва в пределах области, так и из других регионов.





Напомним, что был прецеденты, когда высоких чиновников освобождали от уголовной ответственности и назначали руководить колхозами. Правда, не худшими.