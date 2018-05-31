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Кадровый резерв находится в тюрьмах: в 8% сельхозпредприятий Минщины нет руководителей

В 25 из 312 сельхозорганизаций Минской области нет руководителей. В том числе 7 вакансий открыты в филиалах промпредприятий, сообщили МЛЫН.BY в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

Директоров нет в 8% хозяйств региона. Это не катастрофа, но восполнить пробелы нужно и можно, уверены в облсельхозпроде. Так, в настоящее время для назначения на должность подобраны восемь кандидатов. При их согласовании учитываются опыт работы и деловые качества.

Подбирают людей как из кадрового резерва в пределах области, так и из других регионов.

Напомним, что был прецеденты, когда высоких чиновников освобождали от уголовной ответственности и назначали руководить колхозами. Правда, не худшими. 
07:14 31/05/2018






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