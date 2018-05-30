Как рассказали швеи, несмотря на неполный рабочий день, трудиться в цехе было сложно, так как в организации постоянно нарушалось трудовое законодательство. Начиная с осени 2017 года заработная плата сотрудникам выплачивалась нерегулярно, с постоянным нарушением сроков. За январь и февраль 2018 года заработанных денег, как и расчетных листков, швеи вообще не видели, и это несмотря на то, что заказы по пошиву изделий выполняли в полном объеме. Были вопросы и к рабочему месту: оно не соответствовало санитарным нормам, в помещении было очень холодно и темно. Кроме этого, женщины не видели график отпусков и свои рабочие инструкции. Конечно, в таких условиях работать было невозможно, поэтому работники написали заявление на увольнение по соглашению сторон. Однако директор на это никак не отреагировал, более того он отказался выдавать трудовые книжки, сообщается на сайте Гродненского областного объедения профсоюзов.









Несмотря на то, что профсоюзная организация в цехе не создана, специалисты Гродненского областного объединения профсоюзов бесплатно оказали всю необходимую юридическую помощь женщинам. Они составили три исковых заявления в суд с требованием о досрочном расторжении трудовых договоров, а также о выплате образовавшейся задолженности по заработной плате. Сложности возникли при определении места рассмотрения трудового спора, так как предприятие было зарегистрировано в Щучинском районе, а фактически находилось в областном центре. Руководитель швейного цеха избегал встреч с работниками, на телефон не отвечал, а на работе сменил все замки, ограничив доступ швей к своему рабочему месту.





И все же после проведения нескольких заседаний, суд Щучинского района вынес положительное решение в пользу сотрудниц, обязывающие ЧУП погасить бывшим работникам задолженность по заработной плате и окончательному расчету на общую сумму около 2,3 тыс. рублей. Однако, несмотря на решение суда о немедленной выплате каждой из работниц по одной среднемесячной заработной плате, выплаты не были произведены в срок. В связи с этим составлены заявления о возбуждении исполнительного производства, а также еще три иска о выплате среднего заработка за время задержки исполнения решения суда.





На протяжении полугода швеи одного из частных предприятий города Гродно получали заработную плату с нарушением сроков, последние два месяца им вовсе перестали платить.





На помощь женщинам, оставшимся без честно заработанных денег, пришли специалисты Гродненского областного объединения профсоюзов.





Как рассказали швеи, несмотря на неполный рабочий день, трудиться в цехе было сложно, так как в организации постоянно нарушалось трудовое законодательство. Начиная с осени 2017 года заработная плата сотрудникам выплачивалась нерегулярно, с постоянным нарушением сроков. За январь и февраль 2018 года заработанных денег, как и расчетных листков, швеи вообще не видели, и это несмотря на то, что заказы по пошиву изделий выполняли в полном объеме.





Были вопросы и к рабочему месту: оно не соответствовало санитарным нормам, в помещении было очень холодно и темно. Кроме этого, женщины не видели график отпусков и свои рабочие инструкции. Конечно, в таких условиях работать было невозможно, поэтому работники написали заявление на увольнение по соглашению сторон. Однако директор на это никак не отреагировал, более того он отказался выдавать трудовые книжки.





Несмотря на то, что профсоюзная организация в цехе не создана, специалисты Гродненского областного объединения профсоюзов бесплатно оказали всю необходимую юридическую помощь женщинам. Они составили три исковых заявления в суд с требованием о досрочном расторжении трудовых договоров, а также о выплате образовавшейся задолженности по заработной плате.





Сложности возникли при определении места рассмотрения трудового спора, так как предприятие было зарегистрировано в Щучинском районе, а фактически находилось в Гродно. Руководитель швейного цеха избегал встреч с работниками, на телефон не отвечал, а на работе сменил все замки, ограничив доступ швей к своему рабочему месту.





И все же после проведения нескольких заседаний, суд Щучинского района вынес положительное решение в пользу сотрудниц, обязывающие ЧУП погасить бывшим работникам задолженность по заработной плате и окончательному расчету на общую сумму около 2,3 тыс. рублей. Однако, несмотря на решение суда о немедленной выплате каждой из работниц по одной среднемесячной заработной плате, выплаты не были произведены в срок. В связи с этим составлены заявления о возбуждении исполнительного производства, а также еще три иска о выплате среднего заработка за время задержки исполнения решения суда.





Как пояснил заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Андрей Кардаш, в соответствии со ст. 77 Трудового кодекса Республики Беларусь при увольнении работника все выплаты, причитающиеся ему от нанимателя, производятся в день увольнения. Кроме этого, в соответствии со ст. 78 Трудового кодекса Республики Беларусь в случае невыплаты по вине нанимателя в установленный срок причитающихся при увольнении сумм выплат работник имеет право взыскать с нанимателя средний заработок за каждый день их задержки. В соответствии с п. 3 ст. 313 Гражданско-процессуального кодекса Республики Беларусь немедленному исполнению подлежит решение о присуждении работнику заработной платы, но не свыше чем за один месяц. Согласно ч.3 ст. 247 Трудового кодекса Республики Беларусь решение суда о выплате работнику заработной платы (не свыше чем за один месяц), в том числе при производстве окончательного расчета при увольнении, подлежит немедленному исполнению. Если наниматель задержал исполнение такого решения или постановления, то за время задержки со дня вынесения решения или постановления по день его исполнения работнику выплачивается средний заработок или разница в заработке (ч .2 ст. 247 Трудового кодекса Республики Беларусь).