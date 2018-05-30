Экспортное направление

По его словам, Беларусь за первый квартал этого года поставила через порты в России около 50 тысяч тонн нефтепродуктов. "Белорусская нефтяная компания" всегда при поставках своей продукции учитывает и российский вектор.

"Допускаются планы до 1 миллиона тонн нефтепродуктов перевалить в первую очередь по российскому направлению", — цитирует зампреда концерна БелТА.









В настоящее время организации, входящие в концерн "Белнефтехим", поставляют на экспорт свыше 70% процентов выпускаемой продукции, которая насчитывает 500 наименований.





"За прошлый год общий объем экспорта в более чем 100 стран мира составил около 8 миллиардов долларов. В этом году, думаю, мы этот показатель серьезно увеличим", — уверен Рыбаков.





Растет и пошлина





Беларусь уже с 1 июня текущего года повысит пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, которые вывозятся за пределы ЕАЭС, сообщили в пресс-службе кабмина.



