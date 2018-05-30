Беларусь может поставлять до 1 млн тонн нефтепродуктов через порты России
"Белорусская нефтяная компания", поставляя свою продукцию на экспорт, всегда учитывает российское направление.
Планы допускают поставку до 1 миллиона тонн нефтепродуктов через российские порты, рассказал зампредседателя концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает sputnik.by
Экспортное направление
По его словам, Беларусь за первый квартал этого года поставила через порты в России около 50 тысяч тонн нефтепродуктов. "Белорусская нефтяная компания" всегда при поставках своей продукции учитывает и российский вектор.
"Допускаются планы до 1 миллиона тонн нефтепродуктов перевалить в первую очередь по российскому направлению", — цитирует зампреда концерна БелТА.
В настоящее время организации, входящие в концерн "Белнефтехим", поставляют на экспорт свыше 70% процентов выпускаемой продукции, которая насчитывает 500 наименований.
"За прошлый год общий объем экспорта в более чем 100 стран мира составил около 8 миллиардов долларов. В этом году, думаю, мы этот показатель серьезно увеличим", — уверен Рыбаков.
Растет и пошлина
Беларусь уже с 1 июня текущего года повысит пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, которые вывозятся за пределы ЕАЭС, сообщили в пресс-службе кабмина.
Экспортная пошлина на 1 тонну сырой нефти вырастет с 118,5 доллара до 131,8 доллара. Ставка пошлины на прямогонный бензин возрастет с 65,1 доллара до 72,4 доллара, а на товарный бензин увеличится с 35,5 доллара до 39,5 доллара.
Если раньше пошлина на легкие, средние дистилляты была в пределах 35,5 доллара за 1 тонну, то с 1 июня она составит 39,5 доллара. Аналогично выросла ставка пошлины и для дизеля, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз пошлины повышались 1 мая. Весь объем взимаемых экспортных пошлин перечисляется в бюджет Беларуси для погашения внешних задолженностей. Такая договоренность достигнута в результате переговоров с российским правительством.
22:16 30/05/2018
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