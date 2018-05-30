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Семашко пока не знает, как будут повышаться цены на топливо

Окончательного решения по тактике изменения цен на топливо пока нет.

Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА. 


"За последние полтора месяца цена нефти повысилась на 30%, было $60 за баррель, а сегодня - $80. Средства, направленные на модернизацию НПЗ, нужно будет потом "отбивать", обслуживать кредиты. Это надо делать за счет прибыли. Поэтому повышение (цен на топливо. - Прим. БЕЛТА.) неизбежно, другое дело - какая будет тактика. Есть разные мнения на этот счет. Пока окончательного решения нет", - сказал Владимир Семашко. 

Он принял участие в церемонии открытия Белорусского промышленного форума, который проходит по 1 июня в минском Футбольном манеже. В программе значатся более 50 мероприятий. Центральное место занимает XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром", где тема четвертой промышленной революции (Industry 4.0) придаст выставке особое звучание. В деловой программе "ТехИнноПром" содержится 23 специализированных мероприятия. Масштабными и содержательными запланированы пленарное заседание "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики", международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", международный научно-практический симпозиум "Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь". Помимо белорусских предприятий на выставке представлены коллективные экспозиции Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей и г.Новосибирска России. Также участие примут компании-производители промышленной продукции Китая, Украины и Швеции.

22:13 30/05/2018






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