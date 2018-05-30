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Белстат узнал, какими ресурсами обладает средняя семья

Располагаемые ресурсы в расчете на одну белорусскую семью в первом квартале 2018 года составили 1135,9 рубля в месяц.

Об этом сообщил Белстат после очередного выборочного обследования домохозяйств.

В городах и поселках городского типа средняя семья располагала ресурсами в 1211,9 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах – 940,4 рубля в месяц.

При этом денежные расходы в расчете на одно домохозяйство составили в первом квартале 1063,8 рубля в месяц, из которых 806,1 рубля (75,8 процента) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов доля расходов на питание составила 40,8 процента, на покупку непродовольственных товаров – 29,8 процента, на оплату услуг – 26,2 процента.

Доля первых по сравнению с первым кварталом прошлого года чуть уменьшилась, вторых – осталась на том же уровне, третьих – чуть увеличилась.

Для справки, располагаемые ресурсы – это денежные средства и стоимость потребленных продуктов, произведенных в личном хозяйстве минус материальные затраты на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы на питание (включая общепит), алкоголь, сигареты, непродтовары и оплату услуг. В них не включаются налоги, матпомощь и другие расходы, не связанные с потреблением.

Также сюда не входят все расходы по производству сельхозпродукции в личном хозяйстве и накоплению (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

19:13 30/05/2018






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