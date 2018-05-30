Данную информацию TUT.BY подтвердил вице-премьер Владимир Семашко.





«Действительно поступило такое предложение от китайской стороны. Они готовы полностью выкупить производство стиральных машин у «Атланта», — сказал Семашко.





Он не уточнил цену вопроса, поскольку еще идут переговоры.





«Если инвестор предложит нормальную цену и обяжется увеличить производство в разы, то в этом есть смысл, потому что белорусы получат работу и достойную зарплату», — отметил вице-премьер.





По его словам, мощности «Атланта» позволяют производить до 1 млн единиц стиральных машин, но само предприятие пока производит около 250 тыс. «Если инвестор берется за производство 1 миллиона машин и более, то, наверное, сам Бог велел [им это доверить]», — сказал Семашко.





Впервые информация об интересе Midea Group к производству стиральных машин в Беларуси появилась 27 ноября 2017 года во время встречи председателя правления и президента китайской корпорации Фан Хунбо с Александром Лукашенко.





По экспертным оценкам, речь идет об инвестициях в 250−300 млн долларов.









Более десяти лет назад Midea Group создала в Минске совместное предприятие с «Горизонтом» по выпуску СВЧ-печей. Компания «Мидеа-Горизонт» начинало со сборки 150 тыс. печей в год. По итогам 2017 года компания вышла на 1,1 млн микроволновок, что «составляет треть рынка СНГ».





Справедливости ради стоит сказать, что 50% этого объема — продукция под брендами «Мидеа» и «Горизонт». Остальное — это ОЕМ-бренды.





Также на «Мидеа-Горизонте» производятся водонагреватели. Объемы пока небольшие — 40 тыс. единиц в год. Но поставлена задача выйти на полмиллиона штук. Обсуждается возможность производства в Беларуси кондиционеров.