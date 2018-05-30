ФСБ РФ задержала топ-менеджера «Роснефть-Ставрополь» Олега Колпакова и региональных менеджеров ЛУКОЙЛа — Ковалевского и Юкинского. Их подозревают в организации преступной схемы о недоливе россиянам бензина на автозаправках, составлявшем до 7% от количества оплаченного топлива, передает crimerussia.com





Как пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Колпаков более 10 лет проработал в системе «Роснефти» и именно его следствие считает организатором преступной группировки.





«Партнером» по преступному бизнесу Колпакова был также задержанный бизнесмен Денис Заев, под руководством которого были разработаны и созданы несколько уникальных вредоносных программ, позволявших незаметно для клиентов недоливать топливо при заправке их автомобилей, рассказал источник.





Он также уточнил, что всего под стражей сейчас содержатся около 20 человек, при этом некоторые активно сотрудничают со следствием.









Согласно данным расследования, афера разворачивалась на всем юге России — «вирусы» были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа.





Когда клиент делал покупку, программа автоматически ему недоливала от 3% до 7% от количества приобретаемого бензина. При этом счетчик на колонке и все программы учета у оператора отображали, что в бак залит весь объем оплаченного топлива. Речь шла о сотнях миллионов рублей нелегальной выручки — точная сумма ущерба не называется.





При этом после удачной «обкатки» технологии — вредоносные программы не могли выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, ни сотрудники МВД — группировка начала предлагать программу в другие регионы.



