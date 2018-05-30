Матюшевский обнаружил в Беларуси дефляцию. А вы заметили?

"На фоне достаточно динамичного ускорения экономики ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность. За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция", - цитирует чиновника БелТА





По данным Белстат, инфляция в Беларуси в апреле составила 0,3%, по сравнению с декабрем 2017 года этот показатель составил 2,8%.





По прогнозу на 2018 год инфляция не превысит 6%.