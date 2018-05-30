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Субсидируемые объемы электроэнергии для некоторых белорусов могут увеличиться

В Беларуси для некоторых категорий потребителей электроэнергии могут пересмотреть субсидируемые объемы. Об этом заявил заместитель генерального директора «Белэнерго» Сергей Шебеко в интервью газете «Энергетика Беларуси».

Сергей Шебеко отметил, что значительное число обращений граждан в «Белэнерго» связано с применением норм электропотребления. Специалист напоминает, что сегодня в Беларуси существуют две основные нормы: 150 кВт•ч для помещений с газовой плитой и 250 кВт•ч — с электрической. Третья — до 300 кВт•ч, этот лимит действует для квартир, которые не оборудованы электроплитами, центральным горячим водоснабжением и газоснабжением.

— Но граждане обращают наше внимание на то, что фактором, значительно влияющим на объемы электропотребления, может являться и отсутствие горячего водоснабжения, когда население вынуждено использовать бойлеры с электроподогревом, — поясняет Сергей Шебеко. — Поэтому мы внесли в Министерство энергетики предложение об увеличении первой нормы по субсидированному тарифу электропотребления до 250 кВт•ч для таких категорий граждан. По имеющейся информации, в ближайшее время они будут приняты.

В «Белэнерго» уточнили TUT.BY, что возможное повышение субсидируемых объемов коснется тех потребителей, в квартирах которых есть газоснабжение, но нет централизованного горячего водоснабжения, из-за чего они вынуждены использовать электробойлеры.


15:22 30/05/2018






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