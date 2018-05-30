Высокопоставленный чиновник Госстандарта уличен во взяточничестве

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, обвиняемому инкриминировано то, что он в один из дней августа 2013 года, возглавляя специализированную инспекцию Департамента и будучи должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, при пособничестве своей супруги и своего знакомого принял от владельца коммерческой организации взятку в размере 15 тыс. долларов США.





Он же через своего знакомого с января по начало февраля 2015 года принял от того же лица частного предприятия взятку в размере 20 тыс. долларов США и другие материальные ценности на общую сумму 30,5 тыс. рублей.





Он же через свою супругу с 7 по 30 июня 2017 года приобрел от заместителя генерального директора одного из унитарных предприятий выгоду имущественного характера в виде оплаченного туристического тура для него, его супруги и дочери стоимостью 4,8 тыс. рублей. Обвиняемый воспользовался туристическим туром.









Действия обвиняемого квалифицированы как получение взятки по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса.





Действия его супруги квалифицированы как пособничество в получении взятки по ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса.





Действия его знакомого квалифицированы как пособничество в получении взятки по ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 430, покушение на мошенничество по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 209, подстрекательство к даче взятки по ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса.