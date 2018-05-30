Рейтинг выпущен Всемирным почтовым союзом в рамках Отчета о почтовом развитии-2018. Список составлен на основе 4-х параметров развития - надежности, охвата, релевантности и устойчивости почтовых операторов 173-х стран мира, пишет thinktanks.by





Первое место в рейтинге лучших почтовых служб мира заняла почта Швейцарии. Причем сделала она это второй год подряд. Следом за Швейцарией идут Нидерланды, которые разместились на втором месте «благодаря скорости доставки и взаимосвязи с международными партнерами». Япония в рейтинге занимает третье место.





Представители Всемирного почтового союза призвали всех равняться на лидеров. По мнению экспертов, три этих страны сумели выстроить наиболее вызывающую доверие сеть, которая стабильно выполняет свои обязанности и постоянно внедряет новейшие технологии.





Беларусь в рейтинге занимает 32-е место, разместившись между Хорватией (31-е место) и Украиной (33-е место). Россия в списке оказалась на 37-й позиции.





Из постсоветских стран Беларусь обогнали лишь Эстония (13-е место), Литва (22-е место) и Молдова (27-е место).





Отметим, что граничащая в Беларусью Польша в индексе почтовых служб занимает 6-е место.









Согласно докладу Всемирного почтового союза, страны с высоким уровнем использования интернета показали более высокое развитие почты, демонстрируя потребность в сильной почтовой инфраструктуре для поддержания роста глобальной сети, поскольку все больше людей совершают покупки онлайн.





Почтовые сети, согласно докладу, могут помочь стране реагировать на стихийные бедствия.





«Исследование показало, что почтовая инфраструктура относительно более устойчива, чем другая национальная физическая инфраструктура, поскольку ее операции зависят прежде всего от людей», - говорится в отчете Всемирного почтового союза.