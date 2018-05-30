"В высокой степени готовности находится проект указа по созданию парка нано- и биотехнологий "БелБиоград". Думаю, что он выйдет в ближайшее время", - сказал Владимир Семашко.





Как сообщалось, проект указа предусматривает введение в научно-технологическом парке особого порядка налогового режима, что поспособствует привлечению зарубежных инвесторов. В частности, предлагается снизить налоги на недвижимость, землю, прибыль.











