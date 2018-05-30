Принятие указа о создании парка "БелБиоград" ожидается в ближайшее время
Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко сегодня на пленарном заседании "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики" в рамках Белорусского промышленного форума, передает БЕЛТА.
"В высокой степени готовности находится проект указа по созданию парка нано- и биотехнологий "БелБиоград". Думаю, что он выйдет в ближайшее время", - сказал Владимир Семашко.
Как сообщалось, проект указа предусматривает введение в научно-технологическом парке особого порядка налогового режима, что поспособствует привлечению зарубежных инвесторов. В частности, предлагается снизить налоги на недвижимость, землю, прибыль.
13:34 30/05/2018
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