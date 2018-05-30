Дело - табак: стало известно, ради кого "урезали" Минск

Как стало известно TUT.BY , проект реализует компания, подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину. Именно ему недавно власти страны доверили торговлю сигаретами.





Предполагаемый объем инвестиций составит около 100 миллионов рублей. Будет создано около 200 рабочих мест.





— Проект реализуется в рамках достигнутых договоренностей на уровне главы государства в конце прошлого года. В его развитие подготовлен проект указа президента, — говорит собеседник портала.





Источник, близкий к Алексею Олексину, отказался от комментариев.





Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. А в конце 2017 года власти доверили его компании «Энерго-Оил» создание единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем.





Недавно же «Энерго оил» стало вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь. Ранее только «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси имел право ввозить в страну сигареты.









Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. Он раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись.