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Отелю Mercure на Зыбицкой не хватает «ложек-вилок». Нужен соинвестор

Отель Mercure на Зыбицкой в Минске ищет соинвестора для запуска. Гостиница класса 4* претендует стать первым в столице Беларуси заведением сети французского оператора Accor. Отель хотели открыть в апреле, но уже почти июнь на дворе, а все никак. Дату открытия переносят с 2014 года.

Лаконичное объявление на megapolis-real.by сообщает о поиске соинвестора для запуска отеля площадью 10 тыс. кв. м.

Из объявления:

Приглашаем к сотрудничеству инвестора (партнера) для запуска отеля 4* в центре Минска (ул. Зыбицкая) под управлением французского международного гостиничного оператора Accor.

По указанному в объявлении телефону подтверждают факт поиска соинвестора для завершающего этапа пуска отеля и поясняют, что уже почти все готово, осталось закупить «ложки-вилки».

Помимо гостиницы, в четырехэтажном строении разместятся торговые помещения, два ресторана, три кафе и суши-бар, а также административные помещения, фитнес-центр и косметический салон.

Комплекс планировалось открыть еще в 2014 году и затем передать оператору знаменитой мировой сети. Но открытие периодически откладывалось.

В начале весны 2018 года представитель Мингорисполкома заявляла, что отель примет гостей в апреле.
Officelofe.media
11:21 30/05/2018






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