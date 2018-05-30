Пружаны «попали»: Россельхохнадзор принял меры

Как сообщает ведомство, в связи с повторным выявлением натамицина в сыре ООО "Пружанский молочный комбинат" с 31 мая вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия на территорию России.





Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля вводится Службой в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием ООО "Покет-Пак", в связи с выявлением натамицина в белково-жировом концентрате, поставляемом на территорию России.





Натамицин – противогрибковый препарат (антимикотик). Используется для лечения и профилактики неинвазивного кандидоза кишечника, инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных Candida или другими чувствительными дрожжевыми, дрожжеподобными грибами или дерматофитами (баланопоститы, отомикозы). Также используется в качестве консерванта в пищевой промышленности как пищевая добавка E235.