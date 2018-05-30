Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Пружаны «попали»: Россельхохнадзор принял меры

В связи с выявлением подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор внес в черные списки Пружанский молочный комбинат.

Как сообщает ведомство, в связи с повторным выявлением натамицина в сыре ООО "Пружанский молочный комбинат" с 31 мая вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия на территорию России.

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля вводится Службой в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием ООО "Покет-Пак", в связи с выявлением натамицина в белково-жировом концентрате, поставляемом на территорию России.

Натамицин – противогрибковый препарат (антимикотик). Используется для лечения и профилактики неинвазивного кандидоза кишечника, инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных Candida или другими чувствительными дрожжевыми, дрожжеподобными грибами или дерматофитами (баланопоститы, отомикозы). Также используется в качестве консерванта в пищевой промышленности как пищевая добавка E235.
09:40 30/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё