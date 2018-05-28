Первый алкогольный напиток от компании Coca-Cola выпущен в Японии
В японских магазинах появился уникальный продукт — первый алкогольный напиток от компании Coca-Cola. Так американский гигант стремится привлечь новых потребителей и выйти на новые рынки.
Напиток имеет лимонный привкус и доступен в трёх вариантах крепости — от 3% до 8%. Производители не раскрыли рецепт нового продукта. Известно, что создатели вдохновились популярным в Японии слабоалкогольным коктейлем Chu-Hi — газировки с сётю.
Как сообщает Agronews, купить алкогольную «колу» можно только в Японии. Представители Coca-Cola заявляют, что у компании нет планов по выпуску новых напитков за пределами Японии.
07:41 30/05/2018
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