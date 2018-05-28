Первый алкогольный напиток от компании Coca-Cola выпущен в Японии





Напиток имеет лимонный привкус и доступен в трёх вариантах крепости — от 3% до 8%. Производители не раскрыли рецепт нового продукта. Известно, что создатели вдохновились популярным в Японии слабоалкогольным коктейлем Chu-Hi — газировки с сётю.



