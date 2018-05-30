"На прошлой неделе я отправил приветственный адрес моему нынешнему визави и попросил его определиться на предмет продолжения наших переговоров. (...) Я жду ответа от Козака (вице-премьер РФ Дмитрий Козак — прим.)", - сказал В.Семашко.





При этом он выразил благодарность своему предыдущему визави - Аркадию Дворковичу за плодотворную совместную работу. "Непростые были переговоры. Аркадий Владимирович отстаивал всегда интересы Российской Федерации, я отстаивал свои. Но мы всегда находили компромисс и решали те вопросы, которые ставили президенты и премьеры наших стран", - заметил ВладимирСемашко.





"Думаю, что у нас получится контакт и с Козаком", - добавил он.





Вице-премьер напомнил, что в апреле 2017 года был подписан пакет из 7 документов по нефтегазовым вопросам, которыми были полностью урегулированы отношения между Беларусью и Россией в нефтяной сфере.





"Вопрос по газу мы решили наполовину. Мы оговорили формулу ценообразования и установили фиксированную цену на газ на 2018-2019 годы - $129 за 1 тыс. куб.м в 2018 году и $127 в 2019 году", - уточнил Семашко.





Он подчеркнул, что если бы стороны не достигли этих договоренностей, то стоимость газа с учетом тенденции роста мировых цен на нефть могла бы быть для Беларуси существенно выше, что оказало бы негативное влияние на экономику страны.





Владимир Семашко отметил, что сейчас "мы должны с Козаком войти в новый этап переговоров для того чтобы определиться с формулой ценообразования, созданием единого рынка электроэнергии", - добавил он.









"Никто не снимал задачу к 1 июля 2019 года создать единый евразийский рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года - единый рынок нефти и газа", - сказал вице-премьер.





Он также обратил внимание на существенную разницу в цене на газ в России и Беларуси, что является определяющим фактором в себестоимости вырабатываемой электроэнергии. При сохранении имеющегося дисбаланса белорусская энергетика будет неконкурентоспособна в условиях единого рынка, пояснил Семашко.





Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в обновленном российском правительстве курирует вопросы топливно-энергетического комплекса. Ранее эти вопросы курировал вице-премьер Аркадий Дворкович.



