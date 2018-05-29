В апреле уволенных было на 22,3% больше, чем принятых на работу. Это антирекорд за последние 11 месяцев. В последний раз хуже ситуация была в мае прошлого года, тогда это соотношение составило 23%, пишет FINANCE.TUT.BY





В апреле число работников выросло только в таких сферах деятельности, как информация и связь (+44%), горнодобывающая промышленность (+31,1%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (+5,9%).









В остальных отраслях активнее увольняли, чем принимали на работу новичков. Больше всего «ушли» предприятия, которые занимаются снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (уволенных на 83,2% больше, чем принятых). В целом по промышленности уволенных в прошлом месяце было на 42,2% больше, чем принятых, в образовании — на 32,9%, а в организациях здравоохранения и соцуслуг — на 30,1%.





В 2017 году в Беларуси организации уволили 694,3 тысячи человек, а трудоустроили — на 41,1 тысячи меньше.





Напомним, в Беларуси на начало мая было 21 758 безработных. Это почти на 1,1 тысячи человек меньше, чем месяцем ранее. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%. При этом в Беларуси рекордно выросло число вакансий.



