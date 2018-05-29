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Азербайджан запустил альтернативу "Турецкому потоку"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Южный газовый коридор - проект, задуманный как альтернатива "Южному" и Турецкому потоку", по которому в ЕС будет поставляться 10 млрд кубометров газа.

Как сообщает "Интерфакс", торжественная церемония, в ходе которой Алиев повернул ключ, дав символический старт закачке газа в трубу, состоялась на Сангачальском терминале.

Одобренный Евросоюзом проект общей стоимостью 40 млрд евро предполагает прокачку газа месторождения Шах-Дениз в Каспийском море в Турцию и страны Южной Европы.

По территории Азербайджана и Грузии газ будет транспортироваться с помощью Южно-Кавказского трубопровода. Далее он поступит в Трансанатолийский газопровод (TANAP), который проходит по территории Грузии и Турции, после чего через Трансадриатический газопровод (TAP) пройдет по территории Греции и Албании до Италии.

Фактический запуск первой части цепочки трубопроводов - TANAP - состоится 12 июня. В церемонии его открытия, помимо Алиева, будет участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Турцию, согласно плану проекта, с 2020 года будет поставляться 6 млрд кубометров топлива.

Германия вложит в развитие ЮГК 1,2 млрд евро, объявило правительство ФРГ в марте. Деньги поступят из бюджета госпрограммы по поддержке приоритетных для страны проектов под гарантии правительства Азербайджана.

Поставки газа из Азербайджана "станут значительным вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы и Германии", объяснил министр финансов ФРГ Йенс Шпан.


Кроме того, Берлин может выделить еще 500 млн евро в виде экспортных гарантий для финансирование поставок немецкого оборудования, необходимого для строительства.

В октябре такую же сумму на проект TANAP выдал Европейский банк реконструкции и развития. В феврале еще 1,5 млрд евро представил Европейский инвестиционный банк, для которого вложения в ЮГК стали рекордными в истории.

США поддерживают строительство Южного газового коридора, заявила во вторник официальный представитель Госдепартамента Сандра Оудкирк.

Источник: thinktanks.by
18:08 29/05/2018






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