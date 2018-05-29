Ради "табачного дела" от Минска отрежут 48 гектаров

Табачное производство планируют развивать под Минском в рамках инвестпроекта. Кто займется этим бизнесом, пока не называется.





Для развития "табачного дела" у Минска планируют "отрезать" 48 гектаров территории в промзоне Шабаны. Эти земли присоединят к Минской области и Минскому району.





Жилых зданий на территориях, которые будут переданы в район, нет — лишь промышленные и офисные сооружения. Конкретные границы передаваемой территории пока не называются. К слову, недалеко от Шабанов расположен и офис одной из крупнейших белорусских IT-компаний — Wargaming.



