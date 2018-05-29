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Семашко: Беларусь предложила России возобновить переговоры по цене на газ

Правительство Беларуси предложило правительству России в новом составе возобновить переговоры по цене на газ, сообщил 29 мая заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

"В четверг на прошлой неделе я отправил приветственное письмо в адрес нынешнему визави (заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку. - прим. ред..) и попросил определиться на предмет продолжения наших переговоров. Сейчас мы должны войти в новый этап переговоров, для того чтобы определить формулу ценообразования при создании единого евразийского рынка электроэнергии и единого рынка нефти и газа", цитирует вице-премьера БелТА

Вице-премьер напомнил, что 13 апреля 2017 года Беларусь и Россия подписали пакетным принципом семь документов, в том числе три межправительственных соглашения. 

"Они по большей части отработаны. Вопрос по газу мы решили в прошлом году наполовину. Оговорили формулу ценообразования, установили фиксированные цены на 2018, 2019 годы. В этом году цена составляет $129 за 1 тыс. куб.м газа, в следующем году будет $127 за 1 тыс. куб.м, несмотря на то, что прослеживается тенденция повышения цен на нефть, а значит, и на газ. Касательно нефтяных дел все отрегулировали. Убежден, что модернизированные НПЗ будут в полном объеме обеспечены нефтью", - отметил он.


Семашко также сообщил, что темп роста промпроизводства за январь-апрель составил 108,8%. "Думаю, что с примерно таким же темпом закончим нынешний год. Промышленность должна развиваться за счет инвестиций, инноваций, для этого созданы условия", - сказал он.

16:52 29/05/2018






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