"В четверг на прошлой неделе я отправил приветственное письмо в адрес нынешнему визави (заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку. - прим. ред..) и попросил определиться на предмет продолжения наших переговоров. Сейчас мы должны войти в новый этап переговоров, для того чтобы определить формулу ценообразования при создании единого евразийского рынка электроэнергии и единого рынка нефти и газа", цитирует вице-премьера БелТА





Вице-премьер напомнил, что 13 апреля 2017 года Беларусь и Россия подписали пакетным принципом семь документов, в том числе три межправительственных соглашения.





"Они по большей части отработаны. Вопрос по газу мы решили в прошлом году наполовину. Оговорили формулу ценообразования, установили фиксированные цены на 2018, 2019 годы. В этом году цена составляет $129 за 1 тыс. куб.м газа, в следующем году будет $127 за 1 тыс. куб.м, несмотря на то, что прослеживается тенденция повышения цен на нефть, а значит, и на газ. Касательно нефтяных дел все отрегулировали. Убежден, что модернизированные НПЗ будут в полном объеме обеспечены нефтью", - отметил он.









Семашко также сообщил, что темп роста промпроизводства за январь-апрель составил 108,8%. "Думаю, что с примерно таким же темпом закончим нынешний год. Промышленность должна развиваться за счет инвестиций, инноваций, для этого созданы условия", - сказал он.