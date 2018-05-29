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За антиконкурентные действия чиновников смогут наказывать штрафом

В Беларуси будет введена административная ответственность госслужащих за антиконкурентные действия. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, МАРТ прекрасно понимает, что предложенная норма встретит жесткое неприятие при согласовании законопроекта в различных министерствах. 

Однако лучшего инструмента для того, чтобы заставить чиновников принимать решения в соответствии с нормами конкуренции нет. Поэтому МАРТ будет всячески содействовать принятию законопроекта.


Владимир Колтович отметил, что бизнес все больше доверяет антимонопольной политике министерства. Об этом свидетельствует и статистика работы комиссии МАРТ по рассмотрению антимонопольных дел.

Так, в 2016 году комиссия рассмотрела только одно дело. В 2017 году их было уже 91, а в первом квартале 2018 - уже 24, пишет ej.by


16:21 29/05/2018






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