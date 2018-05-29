За антиконкурентные действия чиновников смогут наказывать штрафом
В Беларуси будет введена административная ответственность госслужащих за антиконкурентные действия. Соответствующий законопроект уже подготовлен.
Как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, МАРТ прекрасно понимает, что предложенная норма встретит жесткое неприятие при согласовании законопроекта в различных министерствах.
Однако лучшего инструмента для того, чтобы заставить чиновников принимать решения в соответствии с нормами конкуренции нет. Поэтому МАРТ будет всячески содействовать принятию законопроекта.
Владимир Колтович отметил, что бизнес все больше доверяет антимонопольной политике министерства. Об этом свидетельствует и статистика работы комиссии МАРТ по рассмотрению антимонопольных дел.
Так, в 2016 году комиссия рассмотрела только одно дело. В 2017 году их было уже 91, а в первом квартале 2018 - уже 24, пишет ej.by
16:21 29/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.