В Украине могут резко подешеветь иномарки
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона относительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей.
Указанными изменениями ставки акцизного налога устанавливаются в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя независимо от года выпуска транспортного средства, пишет obozrevatel.com
Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента. Предусматривается, что снижение акцизного налога в свою очередь приведет к снижению суммы НДС, поскольку база его начисления учитывает также сумму начисленного акциза.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми снижаются ставки акцизного налога на эксплуатируемые транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с кривошипно-шатунным механизмом с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2200 куб. см и на транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем).
Определенные законопроектом условия предлагается распространить на уже ввезенные из стран ЕС автомобили, при условии осуществления их первой регистрации в течение 3 месяцев с момента вступления в силу закона.
На сегодняшний день лишь по официальной статистике таких автомобилей в Украине - около 2 млн. При условии официального растаможивания эксплуатируемого автомобиля с ЕС его конечная стоимость в среднем растет более чем в 2 раза.
Отмечается, что отмена ввозной пошлины способна снизить стоимость таких автомобилей незначительно, тогда как главным фактором, влияющим на рост стоимости, являются неадекватные размеры акцизного налога на эксплуатируемые автомобили, которые в десятки раз превышают соответствующие ставки для новых автомобилей с аналогичным рабочим объемом цилиндров двигателя.
16:09 29/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.