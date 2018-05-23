Китай и Россия могут рассориться из-за нефти

В последние годы Китай придерживается позиции «дружбы с Россией против США», однако теперь Пекин, который всегда давал высокую оценку российско-китайским отношениям, внезапно изменил свой настрой, что позволило сделать предположение о разрыве отношений.





На очередной пресс-конференции, прошедшей в Министерстве иностранных дел 17 мая, журналисты интересовались, какого мнения придерживается китайская сторона относительно того, что вьетнамский филиал «Роснефти» разрабатывает месторождения в спорной акватории Южно-Китайского моря.





В ответе на этот вопрос пресс-секретарь МИД КНР напомнил, что ни одно государство, организация, предприятие или частное лицо не может вести работы по разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на территории, подконтрольной Китаю, без разрешения китайского правительства.





Пресс-секретарь настойчиво попросил заинтересованные страны уважать суверенитет и юрисдикцию Китая, а также не совершать того, что могло бы негативно сказаться на двусторонних отношениях, мире и стабильности в регионе.

В российских СМИ появились заголовки, сообщающие о том, что противоречия между Россией и Китаем становятся явными: «Пекин просит „Роснефть“ соблюдать суверенитет Китая», «Россия может стать козлом отпущения в конфликте между Китаем и Вьетнамом». 14 мая «Роснефть» заявила, что сотрудничество будет вестись с Вьетнамом, Индией и Японией, а нефтяное месторождение 06-1, находящееся в пределах девятипунктирной линии, в скором времени будет открыто.





По мнению российских экспертов, сотрудничество с Вьетнамом было налажено в удобное для России время, пока Китай занят торговыми переговорами с США и противостоянием с американскими военными кораблями в Южно-Китайском море.





А также специалисты считают, что причина подобного поведения заключается в тесных связях между коммунистическими партиями Вьетнама и Китая, которые страны не намерены разрывать.





Как написал один китайский интернет-пользователь: «Если бы США начали разработку нефти в Южно-Китайском море, реакция была бы еще более негативной! Несмотря на хорошие отношения между Россией и Китаем, такие действия со стороны России — как нож в спину. МИД это осуждает, но не действует так активно, как в торговой войне с США!»





В апреле министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и министр иностранных дел Ван И посетили Россию с визитом. Существует мнение, что усиление сотрудничества между Россией и Китаем стало стратегической попыткой заручиться поддержкой партнера в противостоянии с США ввиду того, что три американских атомных авианосца были направлены в Азиатско-Тихоокеанский регион.





Уже два года назад политика МИД КНР изменилась, Китай больше не стремился к сотрудничеству с США, более приоритетным направлением теперь стала «дружба с Россией против США». Данная политика вызывает много споров даже внутри страны.





В китайских социальных сетях пишут, что это крупнейшая стратегическая ошибка Пекина, и приводят следующие доводы: на протяжении истории Россия отняла у Китая больше всех территорий, а США, в свою очередь, больше всех помогали Китаю после Второй мировой войны.





Тогда Мао Цзэдун не питал особых дружеских чувств к СССР, результатом чего стали военные столкновения на острове Даманский. СССР не дал Китаю ничего, кроме бедствий и позора, в то время как из США в Китай пришли демократия и общечеловеческие ценности.





Россия считает себя демократической страной, однако ее поведение на международной арене противоречит принципам демократии, что не способствует доверию. Сообщается, что в этом году российской полицией было отнято немало имущества китайских бизнесменов.





Трубопровод, соединяющий Россию с Китаем, хотят перенаправить в Японию. Прекращение поставок российской нефти в Китай буквально перекроет стране кислород. Китай надеется, что Россия этого не сделает.