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Рекордные $10 млн за земли рынка "Лебяжий" заплатил малоизвестный застройщик. Кто за ним стоит?

В Минском городском центре недвижимости состоялись торги по продаже земельного участка по ул. Тимирязева.

Рекордные $10 млн за земли рынка "Лебяжий" заплатил малоизвестный застройщик. Кто за ним стоит?
16,3 гектара, на которых уже много лет работает «Лебяжий» и плодоовощной рынки, проданы за рекордные 20 миллионов рублей — то есть почти 10 миллионов долларов. Столь высокую цену оказалась готова заплатить малоизвестная компания ООО «Сетко Интернешнл», передает tut.by

Всего за участок боролись 5 претендентов, но после отметки в 9.5 миллионов торговались лишь два. Итоговая сумма аукциона — 20 миллионов рублей. Победитель аукциона должен будет запроектировать весь участок возле заказника «Лебяжий» — все 16,3 гектаров. 

Представитель ООО «Сетко Интернешнл» сразу после торгов не смог ответить, какие объекты уже строила компания и не является ли она «дочкой» более известного и крупного застройщика. 

Журналистам удалось лишь узнать, что фирма зарегистрирована в Беларуси 30 августа 2017, ее юридический адрес — Дзержинского 5, в том же здании располагается офис крупного девелопера в сфере коммерческой недвижимости и ритейла BNK Estate.


Как сообщалось ранее, концепция проекта «Жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения по ул. Тимирязева» предполагает строительство малоэтажной жилой застройки с понижением этажности в сторону заказника «Лебяжий». 

На территории предполагается большой процент озеленения. Здесь должны появиться школа и детский сад — их будет строить город. Всего на отведенном участке должны возвести 60 тысяч квадратных метров жилья — это около тысячи квартир.

До начала строительно-монтажных работ в качестве обременений будущий застройщик должен будет снести здания и сооружения, попадающие под пятно застройки. А также выплатить компенсацию за изъятие земельного участка и снос расположенных на нем объектов недвижимости — всего на сумму более чем 4,7 миллионов рублей.

14:49 29/05/2018






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