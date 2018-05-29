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Сорос предупредил о новом масштабном кризисе

Бурный рост курса доллара и отток капитала с развивающихся рынков могут привести к еще одному крупному финансовому кризису. Такое мнение высказал миллиардер и филантроп Джордж Сорос, пишет Bloomberg.

"Разрыв ядерной сделки с Ираном и разрушение трансатлантического союза между ЕС и США неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут девальвацию национальных валют на развивающихся рынках", - предупреждает Сорос.

Издание отмечает, что сейчас доходность облигаций в еврозоне подскочила до многолетних максимумов, а крупные развивающиеся страны, включая Турцию и Аргентину, изо всех сил пытаются сдерживать последствия инфляции.

По мнению Сороса, все, что могло пойти не так в Европе, пошло не так. Миграционный кризис и политика жесткой экономии привели к власти популистов и вызвали дезинтеграцию, примером которой является Brexit. "Европе угрожает экзистенциальная опасность, и это не фигура речи, а суровая реальность", - подчеркивает он.

Для решения некоторых проблем ЕС миллиардер предлагает план Маршалла для Африки, финансируемый ЕС, стоимостью около €30 млрд ($35 млрд) в год, который облегчит миграционное давление на этот континент. Он также предложил радикальную трансформацию ЕС, в том числе отказ от статьи, заставляющей страны-члены вступать в еврозону.

14:29 29/05/2018






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