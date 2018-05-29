Как сообщила пресс-служба СК, факты хищений были выявлены в ходе проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.





Согласно предварительным данным следствия, исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода и кладовщик совместно с директор столичной коммерческой фирмы организовали на предприятии схему хищения денежных средств. Они оформляли накладные о поставке в адрес завода товарно-материальных ценностей, которые потом исправно оплачивались бухгалтерией.





Фокус заключался в том, что по указанным накладным на самом деле в адрес предприячти ничего не поступало. Все перечисленные заводом деньги участники преступной группы обналичивали и делили между собой.





Так только по одному такому из установленных фактов было похищено более 20 тыс. рублей. Точный размер хищений пока еще устанавливается. По предварительным данным, преступная группа осуществляла свои махинации на заводе с мая 2016 по март 2018 года.





В настоящее время в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Беларуси.





Ведется расследование.