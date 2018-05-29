Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Следственный комитет возбудил уголовное дело по хищениям на заводе "Автогидроусилитель"

Следственный комитет возбудил уголовное в отношении членов преступной группы, которая на протяжении почти двух лет похищала денежные средства ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель».

Как сообщила пресс-служба СК, факты хищений были выявлены в ходе проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Согласно предварительным данным следствия, исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода и кладовщик совместно с директор столичной коммерческой фирмы организовали на предприятии схему хищения денежных средств. Они оформляли накладные о поставке в адрес завода товарно-материальных ценностей, которые потом исправно оплачивались бухгалтерией.

Фокус заключался в том, что по указанным накладным на самом деле в адрес предприячти ничего не поступало. Все перечисленные заводом деньги участники преступной группы обналичивали и делили между собой.

Так только по одному такому из установленных фактов было похищено более 20 тыс. рублей. Точный размер хищений пока еще устанавливается. По предварительным данным, преступная группа осуществляла свои махинации на заводе с мая 2016 по март 2018 года.

В настоящее время в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Беларуси.

Ведется расследование.
14:20 29/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё